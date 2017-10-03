Украина за 9 мес. снизила добычу угля на 11,5%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2017 года, по оперативным данным, уменьшили добычу рядового угля на 11,5% (на 3 млн 414,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 26 млн 150,3 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля снизилась на 22,9% (на 1 млн 496,4 тыс. тонн) – до 5 млн 49,8 тыс. тонн, энергетического – на 8,3% (на 1 млн 917,9 тыс. тонн), до 21 млн 100,4 тыс. тонн.

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В сентябре-2017 добыча рядового угля сократилась на 27,6% (на 970,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2 млн 544,1 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-сентябре 2017 года сократили добычу на 19,4% (на 855,8 тыс. тонн) – до 3 млн 549,6 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 46,1% (на 564,3 тыс. тонн) – до 659,8 тыс. тонн, энергетического – на 9,2% (на 291,5 тыс. тонн), до 2 млн 889,8 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за девять месяцев обеспечили добычу 8 млн 702,1 тыс. тонн угля (-24,6% к январю-сентябрю-2016), Луганской – 1 млн 572,7 тыс. тонн (-51,5%), Днепропетровской – 14 млн 658,4 тыс. тонн (+9,1%), Львовской – 1 млн 132,9 тыс. тонн (-4,1%), Волынской – 84,1 тыс. тонн (-42,2%).

Как сообщалось, ДТЭК 15 марта 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ. В частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.

Украина в 2016 году увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического – на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн.