BP экспериментирует с блокчейном для торговли нефтью и газом

Британская нефтегазовая группа BP изучает возможности технологии распределенного реестра для повышения эффективности торговых операций на рынках нефти и природного газа, пишет Financial Times.

В частности, BP инвестирует в пилотные программы "практичного и этичного использования" блокчейна в энергетическом секторе.

"Существуют способы применения блокчейна, которые могут дать нам конкурентное преимущество, - заявил глава департамента технологий BP Дэвид Эйтон. - Блокчейн может существенно повысить эффективность с точки зрения скорости и подтверждения транзакций".

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В рамках одной из пилотных программ BP сотрудничала с итальянской Eni и австрийской Wien Energie. Компании экспериментировали с использованием блокчейна для торговых сделок параллельно существующим системам. В дальнейшем BP, Eni и Wien Energie подключили к проекту англо-канадскую технологическую компанию BTL, рассчитывая монетизировать торговую систему, и пригласили к участию других игроков отрасли.

Интерес BP показывает растущую популярность технологии распределенного реестра и связанных с ним инноваций в корпоративном секторе.