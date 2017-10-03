Экономика

12:08 03.10.2017

Скончался глава Coca-Cola HBC Димитрис Лоис

Главный исполнительный директор Coca-Cola HBC AG Димитрис Лоис скончался 2 октября, сообщила компания.

В середине сентября было объявлено о том, что он временно покинет пост CEO для того, чтобы пройти лечение. Планировалось, что Д.Лоис будет отсутствовать около четырех месяцев.

Исполняющим обязанности тогда был назначен главный финансовый директор компании Михалис Имеллос. Он продолжит оставаться в этом статусе после смерти Д.Лоиса.

М.Имеллос работает в Coca-Cola HBC с 2008 года, а должность CFO занял в 2012 году.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) - ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе. Coca-Cola HBC работает в 28 странах, население которых составляет около 595 млн человек.

Акции компании торгуются на биржах Лондона и Афин.

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