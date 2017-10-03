ГФС отчиталась о возмещении 98,5% заявленного НДС за 9 мес. 2017г

За январь-сентябрь 2017 года плательщикам возмещено 87,6 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС) из заявленных 88,9 млрд грн, что составляет 98,5%, сообщила Государственная фискальная служба на своем сайте во вторник.

Согласно сообщению ГФС, в сентябре плательщикам возмещено 9,7 млрд грн НДС при заявленных 10,5 млрд грн.

"Почти 95% заявленных к возвращению сумм возмещались на протяжении месяца по результатам камеральных проверок", - говорится в сообщение.

В ГФС уточняют, что 69% возмещено налогоплательщикам на протяжении апреля-сентября 2017 года, то есть с начала внедрения Электронного реестра автоматического возмещения НДС. В частности, из заявленных к возмещению 60,7 млрд грн НДС возвращено 60,3 млрд грн.

"Если к началу апреля – на момент запуска системы автоматического возмещения НДС – общая задолженность составила 15,3 млрд грн, то на 1 октября этот показатель уже составил 0,93 млрд грн", - подчеркнула ГФС.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с июля 2017 года в штатном режиме заработала система автоматической регистрации налоговых накладных в Едином реестре НН. В то же время ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

За первую декаду работы система заблокировала 1,1% налоговых накладных. С тех пор ГФС констатировала сокращение этого показателя. Так, на 1 сентября насчитывалось 201 тыс. заблокированных налоговых накладных, что составило 0,5% от всего количества.