"Нафтогаз": Секретариат Энергосообщества поддержал план внутренней реорганизации "Укртрансгаза"

Секретариат Энергетического Сообщества одобрил план внутренней реорганизации ПАО "Укртрансгаз" путем создания в его структуре филиала "Оператор ГТС Украины", сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" во вторник.

"Предлагаемая внутренняя реструктуризация – это очень правильный и первый реальный шаг в направлении отделения оператора ГТС, который мы видим с украинской стороны. Этот шаг делают люди, которые лучше других разбираются в процессе, и это поможет правительству должным образом завершить выделение оператора", — цитирует пресс-служба НАК главу Секретариата ЭС Янеша Копача.

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В "Нафтогазе" отмечают, что реорганизация является практическим шагом к выделению функции оператора ГТС, предусмотренному правительственным постановлением №496 от 1 июля 2016 года. В данном филиале будут сконцентрированы все бизнес-процессы, активы и специалисты, необходимые и достаточные для обеспечения транспортировки природного газа по территории Украины. После полного юридического отделения от "Нафтогаза" это подразделение сможет пройти сертификацию оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС.

"Транзит в Европу и транспортировку газа к украинским потребителям нельзя остановить ни на один день, это ответственность всех участников процесса. Чтобы выделение оператора из группы "Нафтогаз" прошло максимально гладко для потребителей, мы подготовили план практических шагов, который основан на успешном опыте других стран. Именно эти шаги поддержал Секретариат", - отметил глава правления НАК Андрей Коболев.

По данным пресс-службы, предложенный подход стал результатом многомесячной работы специалистов "Нафтогаза", "Укртрансгаза" и экспертов международной консалтинговой компании PwC, которая имеет обширный опыт по проведению аналогичных проектов в Польше, Германии и Греции. Это решение было также согласовано наблюдательным советом "Нафтогаза".

Как сообщалось, "Нафтогаз" в конце сентября 2017 года принял решение о создании филиала "Укртрансгаза" с функциями оператора ГТС. Филиал создается для обеспечения выполнения функций оператора ГТС согласно плану реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению газа, утвержденному постановлением Кабмина №496 от 1 июля 2016 года.

На сегодня видение менеджмента "Нафтогаза" и Кабмина, в частности, расходятся в вопросе, нужно ли включать подземные хранилища в перечень имущества, передаваемого новому оператору ГТС.

В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в ПАО "Магистральные газопроводы Украины". По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" по транзитному контракту.