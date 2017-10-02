ФГИ вновь попытается продать блокпакеты "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины начал повторную процедуру продажи 25% акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго", сообщила пресс-служба ведомства.

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В ближайшее время ФГИ намерен провести инвентаризацию и оценку имущества этих энергокомпаний.

Как сообщалось, ранее ФГИ не смог продать блокпакеты "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго" из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.