Сбербанк РФ может сменить состав набсовета ВиЭс Банка

Акционеры ПАО "ВиЭс Банк" (Львов) 3 ноября рассмотрят вопрос о прекращении полномочий действующего набсовета и назначении нового.

Соответствующая повестка внеочередного собрания акционеров банка обнародована в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее сообщалось, что ПАО "ВиЭс Банк" 11 октября проведет внеочередное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос о предоставлении обществу полномочий на осуществление существенных правомочий с заинтересованностью.

Другим вопросом акционеры определят лицо, которое будет уполномочено осуществлять такие правомочия от имени банка.

Как сообщалось, владелец ТАСкомбанка и Универсал Банка Сергей Тигипко намерен купить у Сбербанка 99,9% акций ВиЭс Банка. Пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ВиЭс Банке был подан в Антимонопольный комитет Украины и Национальный банк Украины (НБУ) в середине сентября.

АМКУ 29 сентября разрешил бизнесмену С.Тигипко опосредованно приобрести ВиЭс Банк.

Национальный банк в настоящее время находится на финальной стадии анализа полученных документов. При этом предварительный анализ регулятора свидетельствует, что эта сделка возможна.

ВиЭс Банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года – Фольксбанк, ранее – Электрон Банк) основан в 1991 году. По состоянию на 1 января 2017 года его основным акционером являлось ПАО "Сбербанк России" (владело 99,923% акций банка).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 июля 2017 года по размеру общих активов (3,621 млрд грн) ВиЭс Банк занимал 28-е место среди 88 действовавших в стране банков.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк ведет переговоры с партнерами и НБУ о выходе с украинского рынка.