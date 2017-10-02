Курс гривни на межбанке в понедельник сохранился на уровне 26,615 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник сохранился на уровне 26,615 грн/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,6-26,63 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,6546 грн/$1 с 26,5785 грн/$1. Торговый оборот составил $303,22 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $340,54 млн.