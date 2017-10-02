Экономика

17:32 02.10.2017

Курс гривни на межбанке в понедельник сохранился на уровне 26,615 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник сохранился на уровне 26,615 грн/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,6-26,63 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,6546 грн/$1 с 26,5785 грн/$1. Торговый оборот составил $303,22 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $340,54 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2017-2018 гг

Товарооборот Украины с Австралией в январе-июле вырос на 56%

Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова на уровне "B-" с прогнозом "стабильный"

Минэнергоугля передало в Кабмин свое видение формулы расчета цены на газ для населения

Минфин: госдолг Украины в августе-2017 в долларовом выражении возрос на 0,66%, в гривневом - снизился на 0,65%

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГИ вновь попытается продать блокпакеты "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго"

Нефть дешевеет на сигналах недостаточного сокращения добычи ОПЕК

"Киевгаз" возобновляет газоснабжение 54 котельных "Киевэнерго"

Сбербанк РФ может сменить состав набсовета ВиЭс Банка

Суд снял аресты со счетов дочерних предприятий агрохолдинга "Астарта"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5651.html
РЕКЛАМА