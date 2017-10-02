"Нафтогаз" решил создать филиал "Укртрансгаза" с функциями оператора ГТС

НАК "Нафтогаз Украины" решила создать филиал ПАО "Укртрансгаз" – "Оператор газотранспортной системы Украины", сообщил "Укртрансгаз" в системе раскрытия информации НКЦБФР.

По данным компании, соответствующее решение от "Нафтогаза" получено 2 октября.

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"Филиал создается для обеспечения выполнения функций оператора ГТС согласно Плану реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа, утвержденному постановлением Кабмина №496 от 1 июля 2016 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, согласно планам правительства, имущество ГТС должно быть передано ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Видение менеджмента "Нафтогаза" и Кабмина расходятся в вопросе, нужно ли включать подземные хранилища в перечень имущества, передаваемого новому оператору ГТС.