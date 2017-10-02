Евро снижается к доллару США после референдума в Каталонии

Курс американского доллара повышается относительно основных мировых валют, в то время как евро падает после проведения референдума о независимости в испанской Каталонии, сообщает MarketWatch.

Евро торгуется днем в районе $1,1755 против $1,1814 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 132,37 иены по сравнению со 132,93 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 112,61 иены против 112,51 иены в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,39%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,35%.

Власти Каталонии, на которую приходится 20% экономики Испании, проинформировали, что, по предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии, сообщило агентство Associated Press. Всего в голосовании приняли участие 2,26 млн избирателей из общего числа 5,3 млн. Примерно 8% проголосовали за то, чтобы Каталония оставалась в составе Испании, остальные бюллетени оказались пустыми.

При этом премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что итоги референдума испанское правительство не признает, а его проведение было заблокировано Конституционным судом страны.

"Рынок, скорее всего, быстро оправится от испанской встряски, обусловленной референдумом в Каталонии на выходных, кроме того, в четверг Европейский центральный банк публикует протокол последнего заседания, где могут быть упомянуты негативные последствия роста евро", - полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

В пятницу президент США Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин провели встречу с бывшим членом совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кевином Уоршем для обсуждения возможности его назначения следующим председателем Федрезерва. Срок полномочий действующего председателя ФРС Джанет Йеллен истекает 3 февраля 2018 года. Многие эксперты считают К.Уорша, экономиста Стэнфордского университета, одним из ключевых кандидатов на пост нового главы американского ЦБ.

"Доллар получил поддержку, поскольку Трамп в пятницу встретился с Кевином Уоршем, одним из наиболее интересных кандидатов на пост главы ФРС вместо Йеллен. Он считается "ястребом", но важнее другое: он политически подкованный и гибкий, способный освежить стиль управления в центробанке. Некоторые отмечают, что его тесть тесно связан с Трампом, что может повысить его шансы", - отмечает Дж.Харди.