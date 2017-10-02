Экономика

14:15 02.10.2017

Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю незначительно снизились

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 25 сентября по 2 октября уменьшились на 0,6% (на 7,4 тыс. тонн) – до 1 млн 284,4 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, за этот период запасы углей антрацитовой группы увеличились на 4,4% (на 23,1 тыс. тонн) – до 544,6 тыс. тонн, тогда как газовой группы – снизились на 4% (на 30,4 тыс. тонн), до 739,8 тыс. тонн.

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Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю увеличились на 1,3% (на 3,8 тыс. тонн) – до 291,1 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 2 октября выше показателя 25 сентября на 7% (на 13,6 тыс. тонн) – до 208 тыс. тонн, тогда как запасы газовой группы снизились на 10,5% (на 9,8 тыс. тонн) – до 83,1 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

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