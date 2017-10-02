ПУМБ передал Харьковскому художественному музею выкупленное здание Пархомовского музея

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) передал в собственность областного коммунального учреждения "Харьковский художественный музей" здание Пархомовского художественного музея (Харьковская обл.), сообщается в пресс-релизе финучреждения.

Указанное здание было выкуплено банком с торгов во время процедуры ликвидации бывшего владельца - должника ПУМБ - ООО "Научно-производственная фирма "Синтал-Д" (Харьков).

"Банк стал победителем торгов по выкупу помещения и, следуя лучшим традициям украинского меценатства, передает его как благотворительный взнос на баланс областного коммунального учреждения "Харьковский художественный музей", отделением которого является Пархомовский музей", - отмечено в документе.

Пархомовский художественный музей им. А.Ф. Лунева основан учителем истории сельской школы Афанасием Луневым в 1955 году. Сейчас коллекция музея насчитывает более 7000 экспонатов. Среди них - работы выдающихся художников: Пабло Пикассо, Казимира Малевича, Николая Рериха, Аполлинария Васнецова, Ивана Шишкина, Джованни Пиранези, Фердинанда Бола, Тараса Шевченко, Ивана Ижакевича, Михаила Дерегуса, Абрама Архипова. С 1987 года учреждение в Пархомовке является автономным отделом Харьковского художественного музея.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим его акционером к началу января 2017 года являлось ООО "СКМ Финанс" (92,24%), владельцем существенного участия - Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9011%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (42,258 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Харьковской области 8 января 2014 года возбудил дело о банкротстве главной компании агрохолдинга Sintal Agriculture - ООО "Научно-производственная фирма "Синтал Д".

Согласно судебному постановлению, текст которого обнародован в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР), дело о банкротстве "Синтал Д" возбуждено по иску ПАО "Харьковгаз".

Общий объем долга "Харьковгазу" составлял 2,866 млн грн, судовой сбор – 56,242 тыс. грн.

По информации Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, владельцем "Синтал Д" является кипрская компания Sintal Agriculture Publik Limited.

Sintal Agriculture создана в 2008 году. В 2014 году по отношению к ней была инициирована процедура банкротства. Согласно данным Sintal Agriculture, 49,72% ее акций принадлежали бизнесмену Николаю Толмачеву, 7,91% - генеральному директору Вадиму Могиле, 6,04% - MirmaxHoldings Ltd, 34,05% находилось на счету хранителя - Deutsche Bank Trust Company Americas, 2,28% - другим акционерам.