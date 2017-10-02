Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова на уровне "B-" с прогнозом "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне "В-", прогноз по рейтингам – "стабильный", говорится в пресс-релизе Fitch.

Согласно сообщению, агентство также повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева с уровня "BBB(ukr)" до "А-(ukr)".

Краткосрочный РДЭ Харькова в иностранной валюте также подтвержден на уровне "В". При этом долгосрочный рейтинг города по национальной шкале подтвержден на уровне "АА-(ukr)" со "стабильным" прогнозом.

Слабая институциональная среда для украинских местных и региональных органов власти остается сдерживающим фактором для рейтингов Киева и Харькова, отмечает Fitch. В то же время повышение национального рейтинга Киева отражает консолидацию бюджетных показателей города на фоне профицита бюджета, тогда как рейтинги Харькова продолжают сдерживаться рейтингами Украины и слабой институциональной средой для местных и региональных органов власти.

В пресс-релизе указывается, что бюджетные показатели столицы стабилизируются в среднесрочной перспективе. Однако условный риск Киева остается существенным.

"Город предоставил несколько гарантий на общую сумму около 2 млрд грн по состоянию на середину 2017 года для поддержания проектов в сфере общественного транспорта, инфраструктуры и энергосбережения. Большинство гарантированных кредитов номинированы в евро и относятся к двум компаниям в собственности города – "Киевпастрансу" и "Киевметрополитену". Сроки гарантий истекают в 2018-2021 годах", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь, высокие условные риски Харькова агентство объясняет убыточностью муниципального сектора, который в городе представлен в основном компаниями ЖКХ. Город регулярно покрывает исторически низкие тарифы этих компаний.

За 8 месяцев текущего года Харьков собрал 69% от заложенных в бюджет доходов за полный год и осуществил 62% от годовых бюджетных расходов. Это обеспечило промежуточный профицит в 454 млн грн.