Dragon Capital подписала соглашение о приобретении миноритарной доли в новой платформе ShipNEXT

Компания Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital, заключила соглашение о приобретении миноритарного пакета акций в новосозданной платформе ShipNEXT.

Согласно пресс-релизу Dragon Capital, ShipNEXT - это независимая онлайн-платформа на рынке морских перевозок, которая призвана изменить мировую судоходную отрасль благодаря быстрой цифровой трансформации. Dragon Capital будет поддерживать ShipNEXT в развитии, а также поможет найти партнеров и инвесторов для ускорения роста бизнеса.

Доля, приобретаемая инвестгруппой, в сообщении не разглашается.

Согласно пресс-релизу самой ShipNEXT, ее создателем выступил украинский предприниматель, владелец Одесской судоходной компании Varamar Group Александр Варваренко.

ShipNEXT одобрен BIMCO (Балтийский и Международный морской совет), который признал важность проекта для отрасли, и уже ведет переговоры с крупнейшими мировыми товаропроизводителями относительно будущего сотрудничества с украинской платформой.

"На первом этапе, который начался сегодня, сложное программное обеспечение ShipNEXT будет "читать" почтовый запрос на груз или местонахождение корабля и автоматически отвечать, используя более 70 различных баз данных и сложные алгоритмы", - отмечено в пресс-релизе.

Это позволит свести к минимуму фактор человеческих ошибок и повысить эффективность благодаря автоматизации многочисленных рутинных проверок и расчетов, касающихся данных судов и портов, расстояний, ограничений, зон риска и правил морской перевозки и других важных параметров.

На следующих этапах, которые будут постепенно вводиться в течение следующих 18 месяцев, ShipNEXT будет интегрировать различные аспекты и сектора рынка. Это должна быть единая онлайн-платформа для обслуживания всех видов грузов, проведения тендеров и переговоров, управления контрактами, отчетностью, постфиксацией и операциями, а также рейтингами пользователей. ShipNEXT также будет способствовать увеличению прозрачности финансирования судов, предоставляя банкам чартерные ставки в режиме реального времени, статистику и анализ.

"ShipNEXT был создан из-за желания изменить устаревшие практики перевозок и облегчить работу торговцам, владельцам кораблей и другим участникам рынка. В нем мы объединили искусственный интеллект и новейшие цифровые технологии с нашим 17-летним опытом работы в области судоходства, перевозки стали, тяжелых и негабаритных грузов, и нам понадобилось более 1,5 лет для развития и подготовки к старту", - отметил основатель и исполнительный директор ShipNEXT А.Варваренко,

В свою очередь, управляющий директор, руководитель инвестиционно-банковского департамента, Dragon Capital.Брайан Беат отметил, что несмотря на то, что глобальная морская судоходная промышленность обслуживает груз на сумму $11,2 трлн и зарабатывает примерно $380 млрд, не существует единой эффективной платформы, которая бы занималась всеми видами грузов, так как эта отрасль еще продолжает жить в формате обычной электронной переписки.

"Мы считаем, что глубокое понимание отрасли и практический опыт, дополненные знаниями команды отраслевых специалистов, ученых и специалистов по информационным технологиям, помогут ShipNEXT установить новый стандарт, сделает перевозки быстрыми, прозрачным и экономически эффективными ", - добавил он.

Основанная в 2000 году Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.