Мининфраструктуры призывает скорее урегулировать вопрос проведения ТО в рамках обязательств перед ЕС

Министерство инфраструктуры Украины считает необходимым скорейшее урегулирование вопроса проведения технического осмотра транспортных средств, в рамках выполнения обязательств перед Европейским Союзом.

Как сообщила пресс-служба министерства, 29 сентября под председательством заместителя министра Юрия Лавренюка состоялось совещание по обсуждению проблемных вопросов проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обеспечения безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны", который и регулирует эти вопросы.

Участники обсудили вопросы внедрения обязательного технического осмотра транспортных средств, соблюдение режимов работы и отдыха водителей (введение обязательного применения тахографов и обустройство мест отдыха), введение устройств ограничения скорости (прежде всего для коммерческого транспорта), повышение квалификации водителей.

"Министерство инфраструктуры поставило себе целью как можно быстрее зарегистрировать и вынести вышеуказанный законопроект на рассмотрение транспортного комитета. Мы уверены, что следующим шагом будет первое чтение в Верховной Раде. Принятие этого закона позволит выполнить ряд соглашений и директив Европейского Союза. Технический осмотр транспортных средств – это, прежде всего, безопасность участников дорожного движения. Сроки введения техосмотра будут обсуждаться и вводиться поэтапно", - подчеркнул Ю.Лавренюк.

Согласно представленной на веб-сайте министерства презентации законопроекта, он предлагает ввести осмотр после производства (первой регистрации) через два года - мототехники и через четыре года – легковых авто, грузовых и их прицепов массой до 3,5 т, тогда как сейчас такая проверка не осуществляется. Такие нормы продиктованы директивой (директива 2007/46/ЕС). Для мототехники такую проверку предлагается внедрить с 1 января 2021 года.

Кроме того, если сейчас такая проверка такси проводится через два года после первой регистрации, то предлагается проводить ее через четыре года; для перевозящих опасные грузы грузовиков и автобусов предлагается увеличить этот срок с полугода до года.

Далее предлагается ввести периодичные осмотры до момента утилизации. Для мототехники – раз в год после первой проверки, легковых и грузовых до 3,5 тонн авто – раз в два года, такси – раз в два года, остальные категории – раз в год.

Согласно презентации, предложенная система регулирует проверку пригодности транспортных средств к эксплуатации, обеспечивает проверку конструкции и технического состояния (выявление незаконной модификации).

Законопроект также вводит новые нормы для перевозки пассажиров автотранспортом.

Существующая система, по мнению его авторов, несет в себе ограничение доступа желающих перевозчиков к перевозкам пассажиров на конкретном маршруте; коррупционную составляющую при проведении конкурсов; отсутствие необходимой суммы средств для компенсации всех перевозчикам; отсутствие развития сети "социальных" маршрутов; отсутствие здоровой конкуренции.

Таким образом, в рамках обязательств перед ЕС предлагается, позволить перевозчику, в случае намерения выполнения коммерческих перевозок без каких либо дотаций, выступать организатором маршрута и без конкурса получать разрешение, заключать договор и выполнять перевозки.

Если же перевозки являются общественной услугой, то организатором маршрута, как и ранее, выступают местные органы самоуправления, проводится конкурс и победивший перевозчик заключает договор на перевозки, имея право на компенсацию за льготные перевозки или регулированный тариф.

Преимущество такой системы, по мнению авторов документа, заключается в: создании конкурентной среды на рынке пассажирских перевозок; приближении тарифов на перевозку пассажиров к экономически обоснованным; обеспечении предоставления социально значимых услуг; выводе нелегальных перевозок из "тени"; формировании клиентоориентированной маршрутной сети.