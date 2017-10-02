Экономика

13:01 02.10.2017

Минэнергоугля передало в Кабмин свое видение формулы расчета цены на газ для населения

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявляет, что его ведомство подало на рассмотрение Кабинета министров Украины свое видение расчета формулы цены на газ для населения.

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"Минэнергоугля подало свое видение расчета ценовой формулы, и сейчас Кабинет министров должен его рассмотреть", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина со ссылкой на слова министра.

Министр подчеркнул, что на данный момент нет оснований для повышения цены на газ для населения.

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Интерфакс-Украина
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