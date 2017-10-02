Экономика

11:31 02.10.2017

"Виндкрафт Украина" запустила первую очередь Новотроицкой ВЭС мощностью 41 МВт

ООО "Виндкрафт Украина" запустила первую очередь Новотроицкой ВЭС (Херсонская обл.) установленной мощностью 41 МВт, сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

Станция оснащена ветрогенераторами производства компании Vestas, в дальнейшем планируется нарастить ее мощность до 70 МВт. Участие в финансировании проекта принимает "Укргазбанк".

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Как сообщалось, ранее "Виндкрафт Украина" эксплуатировала ВЭС мощностью 31 МВт в Херсонской области.

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