Бездефицитная пенсионная система в Украине не является перспективой 5 лет, - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк сомневается, что Украина сможет выйти на бездефицитную пенсионную систему в ближайшие несколько лет.

"Мы фиксируем дефицит ПФ (Пенсионного фонда - ИФ) в абсолютных цифрах. Конечно, сам бюджет ПФ будет расти, а дефицит в абсолютных цифрах - нет. Поэтому в процентах дефицит будет уменьшаться. Когда-нибудь, возможно, мы выйдем на бездефицитную пенсионную систему, но это точно не перспектива пяти лет", - сказал глава Минфина в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина", опубликованном в субботу.

По его словам, актуальная задача – "уменьшить дефицит до минимума, чтобы стабилизировать солидарную систему". "Когда-нибудь, в будущем, может, он и будет бездефицитным", - добавил А.Данилюк.

Министр также отметил, что правительство работает над повышением эффективности использования бюджетных средств, в том числе эффективности и адресности оказания помощи.