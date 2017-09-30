Данилюк рассчитывает, что 55 млрд грн хватит на выплату субсидий в 2018 году

Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что предусмотренных в проекте государственного бюджета на 2018 год 55 млрд грн будет достаточно для выплаты субсидий.

"Должно хватить", - сказал он в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина", опубликованном в субботу, отвечая на вопрос о том, хватит ли на следующий год 55 млрд грн на субсидии.

Говоря о сумме средств на субсидии в 2017 году, глава Минфина уточнил, что пришлось выделять дополнительные деньги: "Да, мы выделяли дополнительные средства, еще около 14 млрд. И планируем уложиться в выделенную сумму".

А.Данилюк также прокомментировал ситуацию с началом процесса введения монетизации субсидий для теплокоммунэнерго (ТКЭ). "Уже готов проект постановления правительства, разработанный Минфином, который вводит монетизацию субсидий на уровне ТКЭ. Планировали успеть до начала отопительного сезона, но нам понадобилось время, чтобы согласовать этот шаг с другими министерствами. Потому что это серьезное, можно сказать, революционное изменение", - пояснил он.

По словам министра, монетизация – это шаг, когда "в системе движутся реальные средства, а не "бумажки", что-либо скрыть уже очень сложно".

Он также отметил, что для запуска этого процесса "понадобится время". "Запустив монетизацию для ТКЭ, мы решим часть насущных проблем и потом сможем двигаться дальше. Монетизация - сложный процесс, требующий времени и значительных усилий", - сказал глава Минфина.