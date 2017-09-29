Экономика

20:24 29.09.2017

Порошенко считает необходимым проанализировать эффективность моратория на вывоз леса-кругляка

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости проанализировать эффективность действия моратория на вывоз леса-кругляка.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал на совещании по вопросам реформирования лесного хозяйства и усовершенствования государственной экологической политики во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

Президент подчеркнул, что резкого роста загрузки украинских деревообрабатывающих предприятий в связи с прекращением вывоза кругляка не произошло. "Значит существует теневой рынок, который на сегодняшний день должен быть закрыт", - сказал он.

П.Порошенко обратился к представителям прокуратуры, полиции, лесников и представителей местного самоуправления с предложением сформировать четкие меры, установить четкие сроки ответственности и напомнил им о личной ответственности.

"Люди должны почувствовать, что у нас не просто прекратились незаконные рубки, но и очень активно ведется восстановительная работа (по восстановлению лесов)", - подытожил глава государства.

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