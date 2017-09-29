Инвесткомпании просят сохранить "Центрэнерго" и "Турбоатом" как ПАО, ФГИ отрицает ущерб от их реорганизации в ЧАО

"Драгон Капитал" и группа других участников фондового рынка обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману, экономическому блоку правительства и Фонду госимущества (ФГИ) с просьбой отказаться от планов преобразовать публичные АО "Центрэнерго" и "Турбоатом" в частные АО, которые уже одобрили наблюдательные советы этих подконтрольных государству предприятий.

"Запланированная смена юридического статуса резко снизит стоимость госпакетов акций в "Центрэнерго" и "Турбоатоме", которые превышают 75%, будет иметь ужасные последствия для функционирования отечественного фондового рынка и подорвет перспективы прозрачной и эффективной приватизации этих активов…", – поясняется в документе.

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Его авторы напоминают, что набсоветы уже назначили внеочередные собрания акционеров: "Турбоатом" - на 3 октября, "Центрэнерго" - 11 октября, чтобы принять решение о реорганизации.

Комментируя объяснение ФГИ о том, что преобразование в ЧАО связано с о стремлением избежать нарушения вступающих в силу с 2018 года норм закона об АО о наличии независимых директоров в набсоветах и биржевом листинге, инвесткомпании предлагают, наоборот, выполнить эти нормы и тем самым повысить стоимость этих компаний.

Авторы письма отметили, что "Центрэнерго" и "Турбоатом" с рыночной капитализацией соответственно 4 млрд грн и 5 млрд грн и долей акций в свободном обращении (free float) 22% и 25% являются ведущими "голубыми фишками" фондового рынка Украины, поэтому их делистинг существенно сузит круг инвестиционных возможностей и способность инвесторов диверсифицировать свои инвестиции.

Инвесткомпании добавляют, что акции "Центрэнерго" является наиболее ликвидными в Украине, обеспечивая около 20% общего оборота на рынке акций и почти 25% индекса акций "Украинской биржи". По их данным, ценные бумаги компании принадлежат широкому кругу иностранных и местных фондов, компаний и частных инвесторов.

В документе, копии которого также были направлены международным финансовым организациям, также указано, что обеспокоенные реорганизацией миноритарные акционеры могут потребовать у государства их выкупа на общую сумму до 2 млрд грн.

Такую позицию разделяют целый ряд крупных западных фондов, которые уже много лет инвестируют в Украину, и ряд украинских компаний по управлению активами и торговцев ценными бумагами, чьи названия перечислены в письме.

В то же время и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в комментарии журналистам на Одесском припортовом заводе назвал возможность выкупа акций на сумму до 2 млрд грн "гипотетической".

"Это один случай из миллиона, который может быть. Однозначно это не могут быть те цифры, о которых говорят ", – сказал он, отметив, что при любом раскладе расходы лягут на эмитента, а не на бюджет, а государство увеличит свою долю в этих предприятиях.

В.Трубаров напомнил, что потребовать такого выкупа могут только участвовавшие в собрании акционеры, проголосовавшие против. По его словам, на собрания этих компаний всегда приходило не более 50 человек, хотя количество их акционеров измеряется тысячами.

И.о. главы Фонда добавил, что на месте акционеров продолжал бы держать эти акции, так как при последующей приватизации этих компаний их стоимость возрастет.

Он также назвал "фейковой" информацию, что якобы миноритарные акционеры при реорганизации в ЧАО получат преимущественное право на выкуп государственных акций, если те будут выставлены на приватизацию.

Как сообщалось, государству в уставных капиталах ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Турбоатом" принадлежит соответственно 78% и 75% акций. Тщательнее проанализировать решение об отказе от публичного статуса этих компаний ранее призвал регулятор рынка - Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.