АМКУ разрешил Тигипко купить ВиЭс Банк у Сбербанка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил бизнесмену Сергею Тигипко опосредованно приобрести ВиЭс Банк (Львов), который принадлежит российскому Сбербанку, сообщается в пресс-релизе АМКУ.

Согласно сообщению, приобретение акций обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления банка.

С.Тигипко опосредованно осуществляет контроль над ТАСкомбанком и Универсал Банком (оба- Киев): совокупная доля участников концентрации на рынках банковских услуг по итогам 2016 года не превышает 4% по каждому.

"Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, на основании статьи 25 закона Украины "О защите экономической конкуренции" Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - указано в пресс-релизе.

Как сообщалось, С. Тигипко намерен купить у Сбербанка 99,9% акций ВиЭс Банка.

ВиЭс Банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года – Фольксбанк, ранее – Электрон Банк) основан в 1991 году. По состоянию на 1 января 2017 года его основным акционером являлось ПАО "Сбербанк России" (владело 99,923% акций банка).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 июля 2017 года по размеру общих активов (3,621 млрд грн) ВиЭс Банк занимал 28-е место среди 88 действовавших в странет банков.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк ведет переговоры с партнерами и НБУ о выходе с украинского рынка.