"Нафтогаз" объявил повторный тендер на проведение независимых финансовых и антикоррупционных расследований

НАК "Нафтогаз Украины" объявил повторный тендер на проведение независимых финансовых и антикоррупционных расследований (forensic accountant) в холдинге для выявления и предотвращения неправомерных действий, включая экономическое мошенничество.

"Объявленные 13 июля предыдущие торги были отменены из-за несоответствия его участников условиям тендерной документации, а также из-за несоответствия квалификационным критериям, указанным в тендерной документации", - уточняют в пресс-службе холдинга.

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Заявки на участие в новом тендере принимаются до 30 октября. Ожидаемая стоимость закупки -26 млн грн, срок предоставления услуг – до конца 2018 года.

Как сообщалось, тендер предусматривает предоставление таких услуг, как расследование подозрительных операций, фальсификации финансовой отчетности, нарушений нормативно-правовой базы, взяточничество и коррупция, ненадлежащие бизнес-отношения, незаконное присвоение активов и конфликт интересов.

Среди требований к потенциальным участникам тендера – наличие соответствующей квалификации, необходимые знания и опыт, наличие документально подтвержденного опыта проведения финансовых и антикоррупционных расследований, в т.ч. на территории ЕС или США и на территории Украины.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.