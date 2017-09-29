Кабмин рассматривает возможность подачи нового иска относительно задолженности ОПЗ перед Group DF

Кабинет министров Украины рассматривает возможность подачи нового иска относительно задолженности ПАО "Одесский припортовый завод" перед Group DF.

"Мы приостановили все выплаты, на сегодняшний день никаких выплат не будет. Сегодня Кабмином рассматривается возможность подачи нового иска в рамках этого вопроса", - сказал и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубара в ходе брифинга в Южном Одесской области.

Он добавил, что сейчас также изучается возможность разделения общей суммы задолженности на отдельные платежи. Или же она будет учитываться "в финансовых отчетах аудита предприятия в рамках предприватизационной подготовки".

Как сообщалось, задолженность ОПЗ перед Group DF составляет $250 млн.