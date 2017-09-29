Telia в партнерстве с Ericsson и Intel протестировала первую в Европе публичную сеть 5G

Шведско-финский телекоммуникационный холдинг Telia Company совместно с компаниями Ericsson и Intel протестировал первую в Европе публичную сеть 5G.

Как говорится в сообщении Telia, сеть 5G была развернута в Таллинском морском порту и на борту коммерческого судна и обеспечивала связь между пассажирами судна и пользователями, находящимися в порту. Одновременно Telia начала тестировать 5G в промышленных целях - для управления строительной техникой. В тестовой сети Telia были задействованы базовая станция 5G компании Ericsson в сочетании с платформой Intel 5G Mobile Trial Platform.

Запуск публичной сети является этапом реализации совместной "дорожной карты" Telia, Ericsson и Intel по развитию сервисов на основе сетей пятого поколения. "Мы хотим быть одними из первых в развитии 5G, и планируем уже в 2018 году запустить сети в Стокгольме, Таллине и Хельсинки", - заявила старший вице-президент Telia Company Габриэла Стиф Сёман (Gabriela Styf Sjoman).

В пресс-релизе приведены оценки главы отдела Ericsson по регионам Европы и Латинской Америки Аруна Бансала (Arun Bansal), согласно которым к 2026 году доходы сотовых операторов от внедрения и использования технологии 5G могут составить $582 млрд, что будет соответствовать росту доходов этих компаний на 34%. "Реализация этого потенциала потребует инвестиций в технологии 5G, в также развития бизнеса и создания моделей по выходу на этот рынок", - отметил А.Бансал.

Telia Company предоставляет услуги связи на территории Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии Латвии и Литвы, присутствует на рынках Азербайджана, Грузии, Казахстана, Молдавии, Турции, Узбекистана и РФ.