Экономика

12:51 29.09.2017

НКРЭКУ выдаст лицензии на поставку газа "Интерпайп НТЗ" и "ОККО Контракт"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдаст лицензии на поставку газа ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)" и ЧП "ОККО Контракт".

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение принято на заседании 28 сентября.

"Интерпайп НТЗ" входит в состав трубно-колесной компании "Интерпайп" Виктора Пинучка, "ОККО Контракт" входит в состав концерна "Галнафтогаз" Виталия Антонова.

"ОККО Контракт" закончило 2016 год с чистой прибылью 1,919 млн грн, выручка предприятия составила 25,279 млн грн.

Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября 2017 года НКРЭКУ выдала 318 лицензий на поставку газа в Украине.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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