Глава НКРЭКУ считает чрезвычайно низкой вероятность перевода облэнерго на RAB-регулирование при текущей каденции регулятора

Глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк считает чрезвычайно низкой вероятность перевода облэнерго на стимулирующее (RAB) регулирование до утраты комиссией кворума, необходимого для принятия таких решений.

"Учитывая, что "Урядовым курьером" не были опубликованы важные элементы стимулирующего тарифообразования по всем отраслям, не только по облэнерго, я считаю, вероятность такого решения (перевода на RAB-регулирование) чрезвычайно низкой", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в четверг.

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Д.Вовк добавил, что сдерживающими перевод на RAB факторами также являются негативные публичные политические оценки со стороны правительства, не проведение лицензиатами необходимых открытых слушаний.

Кроме того, глава регулятора сообщил, что переход на плату за распределение газа по принципу заказанной мощности, в ближайшее время маловероятен.

"Без проведения открытых слушаний на местах, утверждение тарифов по принципу мощности отложено. Это, по моему мнению, очень плохо для развития рынка, для эффективного функционирования газораспределительных систем ", - сказал он.

Д.Вовк подчеркнул, что провести открытое обсуждение подготовленной нормативной базы в этой сфере помешало физическое вмешательство, на которое не захотели реагировать правоохранительные органы.

"Мы столкнулись с просто физическим вмешательством в работу комиссии. Когда некоторые, которых в фольклоре называют по фамилии господина Титушко, зашли в комиссию, и никто из правоохранителей не помогал комиссии обеспечить операционную независимость", - сказал он.

Вместе с тем, глава НКРЭКУ сообщил, что в ближайшее время комиссия приложит усилия для принятия регуляторных актов, необходимых для запуска новой модели рынка электроэнергии.

"Наш большой приоритет - запустить все регуляторные акты по рынку электроэнергии. Даже сегодня на заседании комиссии одобрили проекты лицензионных условий, необходимые для новой модели рынка: трейдинга, оператора рынка, операторов распределительных систем. Мы будем все время работать над тем, чтобы не допустить срыва реформ. Это наш приоритет", - подытожил он.

Как сообщалось, в ноябре текущего года в рамках ротации должны быть уволены очередные два члена НКРЭКУ, после чего регулятор утратит кворум. Номинационная комиссия для выбора новых членов НКРЭКУ до сих пор не сформирована.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.