В МЭРТ готовы обсуждать с британской Stiletto сотрудничество в проекте создания в Украине нового производства боеприпасов

Создание в Украине нового боеприпасного производства может быть обеспечено, в том числе, в рамках международной кооперации, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замминистра экономического развития и торговли (МЭРТ) Юрий Бровченко.

"Сегодня мы уже ведем переговоры (по данному проекту-ИФ) с компанией Stilletto: хотим на следующей неделе их предложения услышать, как они видят свою роль и место в этом процессе, их условия (сотрудничества), и максимально содействовать, чтобы они могли работать в Украине", - сказал замминистра в комментарии агентству в рамках первого Всеукраинского форума частных предприятий оборонной промышленности в четверг в Киеве.

"Это один из вариантов. Мы максимально открыты для всех", - добавил он.

Как уточнил Ю.Бровченко, на сегодняшний день реализация планов по созданию в Украине боеприпасного производства ведется по нескольким направлениям: "Во-первых, организацией сборочного производства будет заниматься Минобороны на своих мощностях – это одно направление", - сказал он.

Вместе с тем, отметил замминистра, уже начата работа по организации производственной кооперации по боеприпасной тематике с участием госконцерна "Укроборонпром": "Сегодня мы уже подписали договора на подготовку производства крупнокалиберных боеприпасов на одном из предприятий "Укроборонпрома", - сообщил он. Кроме того, кооперация по производству мелкокалиберных боеприпасов также уже организавана на мощностях НПО "Форт" (Винница), напомнил Ю.Бровченко.

По словам замминистра, "организация боеприпасного производства в рамках замкнутого цикла на одном предприятии нецелесообразна": речь идет об отраслевой кооперации с участием ключевых игроков украинской боеприпасной отрасли, - уточнил он.

Как сообщалось, летом британская Stiletto Systems в альянсе с канадской MAGNUM озвучили готовность по участию в возможном тендере МЭРТ по созданию в Украине нового производства боеприпасов. Британско-канадский альянс готов обеспечить в течение двух лет проектирование и строительство завода по производству стрелковых и артбоеприпасов калибром от 5,45 до 152 мм мощностью до 100 млн патронов в год.

Уточняя в интервью "ИФ-У" видение британско-канадским альянсом оптимальной схемы финансирования дорогостоящего проекта, глава "Stiletto-Украина" Роман Карпенко сказал: "Учитывая сложное финансовое положение в Украине, считаем возможным сотрудничество частных компаний с Министерством обороны, где основным заказчиком на военные боеприпасы является само министерство".

Подписанный в апреле 2017 года военными ведомствами Украины и Канады меморандум о сотрудничестве в сфере обороны, оговаривает, в том числе намерения сторон по сотрудничеству в сфере разработки и производства оборонной продукции, и рассматривается основой для перевода двустороннего ВТС на новый уровень.

Британская Stiletto Systems Ltd. специализируется на разработке боеприпасов и стрелкового оружия. Закрепленные в отчете ЦНИИ ВВТ ВСУ итоги проведенных в 2016 году испытаний украинскими военными бронебойных боеприпасов Stiletto подтверждают превосходство их характеристик над представленными на рынке американскими и европейскими образцами: пули калибра 5,45 мм способны поражать бронежилеты 6-го класса защиты, а также легкую бронетехнику противника. Поставка документации на производство боеприпасов Stiletto включена в единый пакет документов по строительству патронного завода для инозаказчика.

Президент Петр Порошенко в июле озвучил планы строительства в Украине нового боеприпасного завода по стандартам НАТО. Закрепленное указом президента №183/2017 от 11 июля решение СНБО о дофинансировании сектора безопасности и обороны в 2017 году, предусматривает направление 1,4 млрд грн на закупку и производство боеприпасов по линии спецфонда за счет средств спецконфискации.