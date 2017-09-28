"Киевхлеб" в 2017г начал экспортировать продукцию в США

ПАО "Киевхлеб", крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий, в 2017 году начал поставлять в США продукцию собственного производства.

"Мы отправляем на экспорт продукцию длительного хранения - пряники, соломку, сухарики, сушку. Больше всего отправляем в Германию. Поставляем продукцию в Среднюю Азию, страны Балтии, Израиль, Канаду. Осуществили первые поставки на американский рынок, куда экспортируем пряники и замороженные торты", - сообщил председатель правления компании Владимир Череда на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он добавил, что изучаются возможности экспорта в другие страны, но не детализировал эти планы.

По словам В.Череды, в настоящее время "Киевхлеб" отправляет на экспорт 35% произведенной продукции в сегменте длительного хранения, 65% реализует на внутреннем рынке.

"На сегодня стоит задача по продукции длительного хранения выйти 50/50. В среднем в месяц мы экспортируем 150-160 тонн продукции", - подчеркнул В. Череда.

Глава правления также отметил, что рентабельность отправленной на экспорт продукции в среднем составляет 30%, реализованной на внутреннем рынке – 8-9%.

Как сообщил В.Череда, общий план инвестиций на 2017 год предусматривает более 100 млн грн на модернизацию производства.

"На 2018 год только в проектах рассматриваются товарные кредиты на сумму 72 млн грн. Мы покупаем оборудование непосредственно у производителя. Сейчас готовимся к переговорам с чешскими производителями", - добавил он.

По его словам, "Киевхлеб" также намерен инвестировать 5-7 млн грн в производство замороженных полуфабрикатов хлеба для экспортных поставок. Сумма инвестиций может колебаться в зависимости от валютного курса, поскольку оборудование будет иностранного производства.

Председатель правления отметил, что начать реализацию проекта компания сможет не ранее чем через год-полтора, так как необходимо получить соответствующую документацию.

По словам В.Череды, эту продукцию компания планирует поставлять на внешний рынок под своей торговой маркой.

ПАО "Киевхлеб" (до 2011 года - ОАО) создано в 1996 году путем преобразования государственного предприятия "Киевхлебпром". Крупнейший производитель хлеба и хлебобулочных изделий в Киеве. В состав компании входят девять производственных площадок в столице и Киевской области.

На производственных мощностях выпускается 550 тонн хлебобулочных и 10 тонн кондитерских изделий в сутки. Ассортимент продукции насчитывает около 250 наименований.