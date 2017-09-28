"Запорожсталь" с 2012 г. направила на экомодернизацию 8,5 млрд грн, снижает эконагрузку на регион - мэр Запорожья

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, которую с 2012 года направил на экологическую модернизацию предприятия более 8,5 млрд грн, и все предприятия должны работать над снижением экологической нагрузки региона, убежден городской голова Запорожья Владимир Буряк.

"На экологические вопросы Запорожья необходимо смотреть шире. Все предприятия без исключения должны работать над снижением экологической нагрузки на регион, и эта проблема решается в первую очередь за счет экологической модернизации предприятий. Хорошо, когда собственник понимает это и инвестирует в природоохранные проекты. "Запорожсталь" - показательный, но не единственный пример в Запорожье, когда бизнес ответственно подходит к решению вопросов окружающей среды. Уверен, только совместными усилиями бизнеса и власти можно улучшить экологическую ситуацию в регионе", - цитирует пресс-служба компании мэра Запорожья в ходе его посещения комбината вместе с народными депутатами-членами Радикальной партии в четверг.

При посещении предприятия отмечалось, что среди главных экологических проектов – полная экологическая модернизация аглофабрики со строительством новых высокоэффективных газоочисток на всех шести агломашинах, масштабная реконструкция доменной печи (ДП) №4 со строительством системы аспирации литейного двора и подбункерной эстакады, строительство новой травильной линии в цехе холодной прокатки №1.

В числе ключевых – реконструкция ДП-3, которая по масштабу выполненных работ не имеет аналогов в Украине. Инвестиции в новую доменную печь составили около 1,9 млрд грн.

"Сегодня "Запорожсталь" ежесуточно выплавляет 13300 тонн чугуна. Это исторический рекорд, достигнутый только благодаря масштабной модернизации предприятия. Задача государства – лоббировать интересы украинского производителя. Потому что это лобби конвертируется в валютную выручку, которая вернется в страну, конвертируется в налоги и рабочие места, занятость людей на производстве", - отметил в ходе посещения народный депутат Олег Ляшко.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк добавил, что благодаря принятому парламентом закону о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с EUR10/тонна до EUR30/тонна удалось держать вывоз стратегического сырья из страны.

"В Украину этот законопроект принес более миллиарда долларов валютной выручки, более миллиарда гривен налогов в украинский бюджет. Этот закон действует в интересах страны и каждого украинца, сохраняя рабочие места, удерживая стабильность гривны, он работает в интересах Украины, он работает на национальную экономическую безопасность страны", - сказал В. Галасюк.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".