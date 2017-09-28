В Службе финрасследований должно работать 3 тыс. человек - Данилюк

Служба финансовых расследований (СФР) должна быть компактной - не более 3-3,5 тыс. сотрудников, считает министр финансов Александр Данилюк.

“Служба финансовых расследований должна обладать правом на оперативно-сыскную деятельность, иметь право применять оружие. Большой бизнес нанимает серьезные охранные структуры, и ставить при этом под риск сотрудников СФР нельзя. Кроме того, СФР должна быть компактной: не более 3-3,5 тыс. сотрудников. Нет смысла раздувать ее до 15 тыс.”, - отметил он в ходе "круглого стола" в четверг.

Министр финансов также подчеркнул, что считает оптимальным подчинение СФР своему ведомству, однако не намерен настаивать на этом.