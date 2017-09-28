Экономика

12:51 28.09.2017

Только половина домов столицы подготовились к зиме – "Киевэнерго"

Жилищно-эксплуатационные организации (ЖЭО) подготовили к началу отопительного сезона только 52% домов, находящихся в зоне теплоснабжения ПАО "Киевэнерго", сообщила пресс-служба компании.

"До начала отопительного сезона осталось не так много времени. Важно всем звеньям процесса теплоснабжения работать слаженно и на единый результат … Выполнение всех требований акта готовности здания к зиме поможет минимизировать теплопотери и недогрев в квартирах киевлян вследствие нарушений работы домовых систем теплоснабжения. Это - зона ответственности ЖЭО, балансодержателей зданий. Со своей стороны, "Киевэнерго" на 96% подготовило сети и оборудование к подаче теплоносителя", - цитирует пресс-служба директора подразделения компании "Киевские тепловые сети" Сергея Шовгеля.

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По данным компании, лучшую динамику подготовки демонстрирует социальная сфера: акты готовности получили 69% лечебных учреждений, 76% детсадов, 73% школ столицы.

В "Киевэнерго" напоминают, что чаще всего препятствием к получению акта готовности к отопительному сезону являются: невыполнение мероприятий по энергосбережению; отсутствие в ЖЭО компетентного в вопросах теплоснабжения специалиста; разукомплектация контрольно-измерительных приборов; неполучение актов готовности приборов учета; не проведение ревизии дроссельных и лимитных устройств; посторонние предметы в тепловых пунктах и антисанитария; самовольная реконструкция внутридомовой системы отопления.

Как сообщалось, "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.

Структурам СКМ принадлежит 97,4% акций "Киевэнерго".

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