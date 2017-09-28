Законопроект о поддержке стартапов предусматривает установление налоговой ставки на первые 2 года в 30% от действующей

Законопроект о поддержке стартапов предусматривает установление налоговой ставки на прибыль для них на первые 2 года на уровне 30% от действующей, в третьем году – 50%, говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

"В законопроекте для стартапов предусмотрено установление более низкой налоговой ставки на прибыль. В частности, на первые 2 года - 30% от существующей налоговой ставки на прибыль, в третьем году - 50%, четвертом - 60%, пятом - 70%", - сказано в сообщении.

Планируется также замена взносов социального страхования, осуществляемых за работников, фиксированным платежом. Он должен быть в размере 2 минимальных взносов социального страхования независимо от размера зарплаты.

"В документе мы четко определим, что такое стартап, которую он должен иметь историю, годовой доход, на что должна быть направлена его деятельность. Отдельно мы пропишем понятие социального и инновационного стартапа - каким критериям должен отвечать тот или иной проект, чтобы подпадать под эти определения", - цитирует пресс-служба директора департамента инновационной деятельности и трансфера технологий Минобразования Виктора Шовкалюка.

Как сообщалось, базовая ставка налога на доходы предприятий составляет 18%.