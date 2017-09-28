Экономика

12:35 28.09.2017

Методика НКРЭКУ по расчету тарифов ТЭЦ вступит в силу с 29 сентября

Методика Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по расчету тарифов тепловых электроцентралей (ТЭЦ) с привязкой стоимости угля к фьючерсным котировкам на следующее полугодие вступит в силу с 29 сентября.

Соответствующий документ принятый НКРЭКУ еще 1 августа обнародован в номере газеты "Урядовый курьер" за 28 сентября.

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Согласно "Методике формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, производимую на ТЭЦ, ТЭС (кроме ТЭС, работающих по ценовым заявкам) и когенерационных установках", максимальная индикативная стоимость угля будет определяться на основании фьючерсов по данным биржи European Energy Exchange AG, изданий Platts и Argus.

При этом в индикативной стоимости угля также будет учитываться стоимость его доставки с портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в Украину, перевалки в украинском порту и транспортировки по железной дороге до ТЭЦ. Стоимость транспортировки будет рассчитываться на основании данных за последний год.

Новая методика также предусматривает корректировку стоимости угля в случае, если его качество ниже базовых показателей, заложенных в документе.

В части используемого ТЭЦ природного газа, его стоимость в тарифах также будет отображаться с привязкой к фьючерсным котировкам на следующее полугодие (и учетом транспортировки от немецкого газового хаба NCG).

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