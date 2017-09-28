ЕИБ выделит Харькову EUR160 млн на продление третьей ветки метро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Харькову кредит EUR160 млн для продления Алексеевской линии городского метрополитена.

Как говорится в информации на сайте банка, соответствующее решение совет директоров одобрил на минувшей неделе.

"Проект улучшит общественный транспорт в Харькове, расширив сеть метро и сделав его более привлекательным для пассажиров. Ожидается, что инвестиции приведут к сокращению использования частных автомобилей. Это позволит снизить негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду", – отмечает ЕИБ.

Софинансирование такого же объема (EUR160 млн) в виде суверенного кредита планирует предоставить и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), совет директоров которого намерен рассмотреть этот вопрос 15 ноября этого года.

Согласно материалам, технико-экономическое обоснование проекта расширения харьковского метро осуществила по договору с ЕБРР компания Bernard Ingenieure ZT GmbH, которая привлекла к оценке экологической и социальной ситуации ("дью дилидженс") предприятие с иностранными инвестициями "Тебодин Украина".

Проект предусматривает продление "зеленой" ветки метрополитена в Харькове на 3,47 км в направлении аэропорта, строительство двух станций метро – "Державинская" и "Одесская", строительство депо и приобретение 85 единиц подвижного состава.

Предполагается, что обе станции и участок от существующих туннелей к станции "Державинская" (959 м) будут построены "открытым способом", тогда как перегонные туннели между новыми станциями (2514 м) – с помощью туннелепроходческого комплекса.

Строительство затронет 45 домов, из которых 3 многоэтажных, с 247 зарегистрированными жителями, и несколько коммерческих объектов.

Как сообщалось, 25 декабря 2014 года Харьковский горсовет принял решение о создании группы управления инвестпроектом "Продление третьей линии метрополитена в г.Харькове", который предполагалось реализовывать совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Харьковский горсовет 21 декабря 2016 года поддержал участие коммунального предприятия (КП) "Харьковский метрополитен" в инвестиционном проекте "Продление третьей линии метрополитена в г.Харькове" и дал согласие на получение займов ЕБРР и ЕИБ, привлеченных государством для реализации этого проекта, на сумму EUR320 млн.