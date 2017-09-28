Dragon Capital приобрел бизнес-центры "Прайм" и "Евразия"

Компания New Ukraine PE Holding (Никосия, Кипр), которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению столичных бизнес-центров "Прайм" и "Евразия" у ПАО "БТА Банк", сообщила в четверг пресс-служба Dragon Capital.

"Мы рады завершить эту значительную транзакцию, переговоры по которой начали больше года назад. Этой инвестицией мы увеличили наш портфель до пяти объектов в трех основных секторах коммерческой недвижимости, общая площадь которых составляет более 205 тыс. кв. м. Выйдя в сектор офисной недвижимости, мы диверсифицировали наши инвестиции и продемонстрировали веру в дальнейшее восстановление деловой активности в Украине", - цитируется в сообщении генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Как указывается в сообщении, на момент заключения сделки вакантность площадей в обоих бизнес-центрах составляла менее 1%, ключевые арендаторы — Microsoft, PWC, Deloitte, EPAM, Sanofi.

В пресс-службе напомнили, что данная сделка является уже 4 и 5 инвестиций компании New Ukraine PE Holding в Украине, которая в прошлом году приобрела торговый центр "Пирамида" и складские комплексы West Gate Logistics и East Gate Logistics.

Как сообщалось, в июле текущего года Антимонопольный комитет Украины сообщил о предоставлении разрешения компании Dragon Capital Investments Limited (Кипр) на приобретение у БТА Банка бизнес-центров "Прайм" и "Евразия" через ООО "Проперти менеджмент солюшнс ТУ" и ООО "Проперти менеджмент солюшнс УАН".

Строительство БЦ "Евразия" (ранее – "Айсберг") по ул. Жилянская, 75, в Киеве ПАО "Недвижимость столицы ("НЕСТ") начало в 2004 году. В феврале 2007 года 14-этажный БЦ класса "А" общей площадью 33,423 тыс. кв. м с двухуровневым подземным паркингом введен в эксплуатацию.

Инвестиционно-промышленная группа (ИПГ) "Евразия-Украина" (Киев), являющаяся дочерней структурой казахстанской ИПГ "Евразия", приобрела БЦ "Евразия" у ПАО "НЕСТ" в 2008 году, и заключила договор с международной компанией CBRE (США) по управлению и эксплуатации здания БЦ. В то время ИПГ контролировалась совладельцем казахстанского БТА Банка Мухтаром Аблязовым.

БЦ "Прайм" (ранее – "Делойт") по ул. Жилянская, 48-50а, был приобретен ИПГ "Евразия-Украина" на этапе строительства в мае 2007 года. В 2008 году 10-этажный БЦ класса "А" общей площадью 10,5 тыс. кв. м введен в эксплуатацию и передан в аренду на 10 лет аудиторской компании ЧАО "Делойт энд Туш Юск" (киевское представительство компании Deloitte, США). ИПГ "Евразия-Украина" в 2008 году заключила договор с компанией CBRE об управлении и эксплуатации БЦ.

В 2011 году М.Аблязов вместе с другими экс-руководителями казахстанского БТА Банка – Романом Солодченко и Ильдаром Хажаевым – был объявлен в международный розыск украинскими, казахстанскими и российскими следователями по обвинению в совершении ряда преступлений, связанных с расхищением средств БТА Банка в сумме более $10 млрд, часть из которых была израсходована на приобретение активов в Украине.

В 2011 году БТА Банку (Казахстан) удалось получить контроль над БЦ "Евразия".

В конце октября 2011 года решением Хозяйственного суда Киева по иску БТА Банка (Украина) было признано за банком право собственности на БЦ "Прайм". Таким образом были завершены споры относительно активов, приобретенных в Украине на незаконно выведенные из Казахстана средства.

Как сообщалось, в июле текущего года стало известно, что БТА Банк (Казахстан) увеличил участие в уставном капитале БТА Банка (Украина) до 100% с 99,99939%.

БТА Банк основан в 1992 году.

Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 апреля 2017 года банк занимал 35-е место по размеру активов (2,176 млрд грн) среди 90 действующих банков.