"Кировоградгаз" просит полицию расследовать отпуск газа "мертвым душам"

Газоснабжающая компания ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") обратилось в полицию с просьбой расследовать отпуск газа несуществующим физическим лицам по тарифам для населения при прежнем руководстве компании, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Проверка, проведенная отделом безопасности и охраны "Кировоградгаза", установила, что с 2009 года по июнь 2017 года в биллинговую систему были внесены 384 фиктивных адреса абонентов. За указанный период на фиктивные лицевые счета были отпущены 9,8 млн куб. м газа стоимостью 78,4 млн грн", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" уточняют, что подобные нарушения возможны и в других газовых компаниях, поскольку законодательство не обязывает "газсбыты" отчитываться перед государством за использование объемов, приобретаемых по специальным ценам для населения.

"Отсутствие такого контроля открывает газосбытовым предприятиям страны возможности для злоупотреблений. Начиная с 2015 года, "Нафтогаз" инициировал четыре законопроекта о предоставлении газсбытами данных по объемам газа, проданным индивидуальным потребителям, оператору ГТС. Ни один из этих законопроектов не был принят. Сейчас облгазы передают оператору ГТС данные только о суммарных объемах газа по категориям потребителей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Нафтогаз" смог сменить менеджмент "Кировоградгаза" только в июне 2017 года, до того собрания акционеров срывались.