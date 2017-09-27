Экономика

16:04 27.09.2017

АМКУ подозревает нефтетрейдеров в согласованных действиях при повышении цен на нефтепродукты в сентябре

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подозревает нефтетрейдеров в согласованных действиях при повышении цен на нефтепродукты в сентябре, сообщила пресс-служба ведомства.

"Синхронность повышения розничных цен на светлые нефтепродукты в течение сентября 2017 года может свидетельствовать о наличии в действиях участников рынка антиконкурентных согласованных действий", - констатируется в сообщении.

В АМКУ напоминают, что с начала сентября средние розничные цены на бензин А-95 возросли более чем на 5%. Аналогичная ситуация, по его данным, и с дизельным топливом.

"Розничные цены на бензин марки А-95 в сетях, работающих под брендами WOG, ОККО и Socar, за последние две недели выросли на 1,5 грн за 1 л топлива и по состоянию на 26 сентября 2017 года составили 27,99 грн/литр. Указанный уровень цен является самым высоким на рынке", - добавляют в АМКУ.

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В рамках расследования АМКУнаправило запросы в ГФС (об объемах и стоимости импортных нефтепродуктов), МЭРТ (по спросу и предложению на бензины и ДТ), Минэнергоугля (по прогнозным ценам на нефтепродукты и причинам, спровоцировавшим рост стоимости), участникам рынка с самыми высокими ценами (по причинам повышения).

Как сообщалось со ссылкой на мнение директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, цены на топливо в украинских сетях АЗС в сентябре увеличились из-за роста европейских котировок и изменения курса евро.

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Интерфакс-Украина
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