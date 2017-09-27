Экономика

15:52 27.09.2017

Кабмин утвердил проект реконструкции причала в Одесском порту со сметой в 1 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил проект реконструкции причала №7 Одесского морского порта.

Такое решение правительство приняло на заседании 27 сентября без обсуждения.

Согласно тексту проекта, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", длинна причала составит 386,5 м, грубила у границы причала – 11,5 м, проектная глубина у причала – 13,5 м, общая площадь участка дноуглубления – 92,5 тыс. кв. м.

Годовая пропускная способность причала составит 1,99 млн тонн. Общая сметная стоимость работ в ценах на июнь 2016 года составляет 1,066 млрд грн.

Длительность реконструкции – два месяца.

Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.

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Интерфакс-Украина
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