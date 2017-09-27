Экономика

14:53 27.09.2017

UDP намерена в IV кв. приступить к строительству двух солнечных электростанций

Группа UDP намерена в IV кв. текущего года приступить к строительству двух солнечных электростанций в Херсонской и Одесской областях, сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, мощность объекта в Херсонской области составит 17,5 МВт, в Одесской – 10 МВт.

Кроме того, UDP планирует в 2018 году увеличить мощность своей электростанции в Дымерке Киевской области с текущих 6 МВт до 50 МВт.

В течение ближайших пяти лет UDP намерена инвестировать в возобновляемую энергетику $300 млн.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

Как сообщалось, мажоритарным акционером девелоперской группы UDP является украинский бизнесмен Василий Хмельницкий.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Кабмин одобрил проект закона о корпоративном управлении в госбанках

Группа "Евраз" выходит из состава акционеров высокоприбыльного Южного ГОКа

Кабмин выделил на ликвидацию последствий взрывов на арсенале под Калиновкой 100 млн грн

Газоснабжение 16 населенных пунктов в Винницкой области приостановлено

Взрывы боеприпасов на складе под Винницей не повлияли на работу магистральных энергосетей – "Укрэнерго"

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый завод самоспасателей DEZEGA в Турции планирует в 2018г выйти на проектную мощность

ТЭС и ТЭЦ Украины за 7 мес. уменьшили потребление угля на 27,4%

Госгеонедр продлила лицензии "Укрнафты" на 9 месторождений в Сумской и Львовской областях

Кабмин утвердил контракт с и.о. главы правления "Укрзализныци" Кравцовым с окладом в 0,5 млн грн

Винницкий аэропорт закрыт до 02:59 28 сентября – "Украэрорух"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5780.html
РЕКЛАМА