UDP намерена в IV кв. приступить к строительству двух солнечных электростанций

Группа UDP намерена в IV кв. текущего года приступить к строительству двух солнечных электростанций в Херсонской и Одесской областях, сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, мощность объекта в Херсонской области составит 17,5 МВт, в Одесской – 10 МВт.

Кроме того, UDP планирует в 2018 году увеличить мощность своей электростанции в Дымерке Киевской области с текущих 6 МВт до 50 МВт.

В течение ближайших пяти лет UDP намерена инвестировать в возобновляемую энергетику $300 млн.

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Как сообщалось, мажоритарным акционером девелоперской группы UDP является украинский бизнесмен Василий Хмельницкий.