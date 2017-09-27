Новый завод самоспасателей DEZEGA в Турции планирует в 2018г выйти на проектную мощность

Завод по производству самоспасателей компании DEZEGA, открытый в г. Измир (Турция) на минувшей неделе, в 2018 году планирует выйти на проектную мощность - 120 тыс. самоспасателей и респираторов в год.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, новый завод должен обеспечить поставки на те рынки, которые ранее закрывал находящийся сейчас на неконтролируемой Украиной территории Донецкий завод горноспасательной аппаратуры (ДЗГА), поставки с которого были прекращены в начале марта в связи с блокадой этой территории.

"То есть фактически новый завод должен обеспечить поставки по всему миру. Турция была выбрана, в том числе, благодаря удобной логистике на страны Африки и Азии, Австралию. И, безусловно, сам турецкий рынок очень привлекателен для нас, страна уделяет большое внимание повышению стандартов безопасности", - отметили агентству в пресс-службе.

В компании не уточнили сумму инвестиций в новый завод, но отметили, что это собственные средства компании DEZEGA без привлечения заемного, а также турецкого капитала.

Касаясь вопроса конкуренции на рынках, в компании отметили, что специфических локальных конкурентов немного - на большинстве рынков DEZEGA конкурирует с одними и теми же европейскими и американскими производителями, в последнее время рынки атакуют китайские производители.

"Конкуренты, которые имеют четкую, фиксированную линейку продукции, пригодную для использования исключительно в той или иной отрасли проигрывают нам, в гибкости и адаптивности в производстве. В зависимости от отрасли, мы учитываем множество факторов, начиная от законодательства страны и заканчивая физиологией конечного потребителя, которые могут повлиять на функционал, внешний вид продукта и, конечно же, антропометрические особенности (Африка, Индия), позволяя предложить заказчику чуть больше, чем конкуренты", - отмечают в пресс-службе компании.

Кроме того, DEZEGA отмечает инновационность своих продуктов, один из которых был представлен на открытии завода.

В настоящее время DEZEGA имеет также производственную площадку в России – ООО "ЮЗСО".

"Эта предприятие работает, и ориентировано на рынки стран Таможенного союза – Россию, Белоруссию, Казахстан, а также страны СНГ", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, решение о создании нового производства за рубежом было принято в начале 2013 года (на то время продукция DEZEGA использовалась в 30 странах мира, тогда как сейчас – в 49).

Турция была выбрана с учетом наличия сильных местных партнеров, близости к ряду традиционных рынков, удобной логистики.

На сегодня на предприятии уже создано несколько десятков рабочих мест, планируется постепенное наращивание мощностей и увеличение количества производственных специалистов. Площадь завода, расположенного в Эгейской свободной экономической зоне – 1800 кв.м.

DEZEGA - международная компания более чем с 60-летним опытом нескольких предприятий по разработке и производству горноспасательного оборудования (в том числе Донецкий завод горноспасательной аппаратуры (ДЗГА).

Компания имеет официальные представительства в пяти регионах мира,

По его словам, на сегодня продукция DEZEGA используется уже в 49 странах.

Как сообщили агентству в пресс-службе, в 2016 году оборот компании превысил $15 млн (c учетом ДЗГА, чистый доход которого в прошлом году составил 82 млн грн).