Группа "Евраз" выходит из состава акционеров высокоприбыльного Южного ГОКа

ООО "Металлотехника" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящее в группу "Евраз" (РФ) и владевшее 25,7834% акций высокоприбыльного ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог), вышло из состава акционеров предприятия.

Такое объявление дал ЮГОК в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) со ссылкой на полученные 25 сентября 2017 года данные ООО "Первое регистрационное бюро" от ПАО "Национальный депозитарий Украины" об изменениях в реестре акционеров по состоянию на 20 сентября 2017 года.

Согласно им, доля ООО "Металлотехника" в ЮГОКе снизилась с 25,783428% в общем количестве акций (25,786006% в общем количестве голосующих акций) до нуля.

Информация о появлении новых владельцев свыше 10% акций комбината в настоящее время отсутствует.

По данным ПАО "Укрсоцбанк" на 2-й квартал 2017 года, крупнейшими акционерами ЮГОКа были Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited и Mint Data Holdings Limited (все Кипр), владеющие по 22,174% акций каждая, а также ООО "Металлотехника" (Днепропетровская обл.) – 25,7834%.

ООО "Металлотехника" (Кривой Рог), входящее в группу "Евраз" (РФ), осуществляло деятельность по управлению акциями ПАО "Южный ГОК".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, группа "Евраз" приняла стратегическое решение о выходе с рынка Украины, и в настоящее время реализуется эта задача. При этом он напомнил, что ранее группа продала рудник "Евраз Сухая Балка", в активной переговорной стадии ситуации по "Евраз Южкокс" и "Евраз Днепродзержинский КХЗ".