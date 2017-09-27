Госгеонедр продлила лицензии "Укрнафты" на 9 месторождений в Сумской и Львовской областях

Государственная служба геологии и недр Украины продлила специальные разрешения ПАО "Укрнафта" на недропользование по 9 месторождениям в Сумской и Львовской областях, сообщила пресс-служба компании.

"26 сентября "Укрнафта" получила от Госгеонедр 9 спецразрешений на недропользование, которые были продлены на 20 лет. Речь идет о спецразрешениях на Заводивское, Коржевское, Козиевское, Южно-Панасовское, Анастасиевское, Артюхивское, Рыбальское, Липоводолинское и Качаливское месторождения (действие этих лицензий закончилось в 2017 году). На указанные месторождения приходится 20% объема добычи нефти и 16% газа "Укрнафты", - говорится в сообщении.

Компания намерена в ближайшее время возобновить добычу на всех указанных месторождениях, при этом будет восстановлено газоснабжение 8 населенных пунктов Сумской области.

"Укрнафта" надеется на продление еще 27 лицензий, срок действия которых заканчивается в следующем году.

Как сообщалось, в 2017 году истекает срок действия девяти лицензий "Укрнафты", в 2018 году – 27-ми, в 2019 году – еще 22-х.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.