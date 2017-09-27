Кабмин утвердил контракт с и.о. главы правления "Укрзализныци" Кравцовым с окладом в 0,5 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил контракт с членом правления - исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгением Кравцовым.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 сентября 2107 года без обсуждения.

Согласно тексту контракта, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", Е.Кравцов, как член правления, будет иметь ежемесячный оклад в сумме 500,2 тыс. грн, а также при исполнении обязанностей главы правления он должен получать месячное вознаграждение в размере 714,6 тыс. грн.

Ему также будет начисляться квартальная премия, которая не может превышать трех должностных окладов. Также предусмотрена годовая премия, которая не может превышать 24 должностных окладов.

Такие премии не начисляются, согласно контракту: в случае отсутствия прибыли за рассматриваемый период; наличии просроченной задолженности перед бюджетом; увеличении размера долгов по зарплате; невыполнении решений высшего органа управления ПАО, наблюдательного совета.

Таким образом, исходя из вышеуказанных данных, без учета материальной помощи и надбавок за стаж и ученые звания, в случае выполнения всех требований контракта, Е.Кравцов в год сможет заработать на посту члена правления 24 млн грн, и.о. главы правления – 32,5 млн грн, что по курсу НБУ на 27 сентября 2017 года составляет около $1,235 млн.

Е.Кравцов, имеет два высших образования (право, менеджмент ВЭД), трудовую деятельность начал в 2006 году на посту консультанта International Chamber of Commerce (Национальный комитет в Украине). В 2008-2015гг работал в юридической фирме "Астерс".

В начале 2015 года стал советником генерального директора "Укрзализныци", после с марта по май был начальником ее департамента реформирования и корпоративного развития; с мая по ноябрь – директором по реформированию, имущественной и правовой политики, позже – до мая 2016 года - членом правления уже ПАО "Укрзализныця" и и.о. ее председателя правления. С мая 2016 года по август 2017г. - первый заместитель министра инфраструктуры Украины, а также с августа 2016 по август 2017 года - председатель наблюдательного совета "Укрзализныци".

Уже 9 сентября 2017 года назначен и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця".