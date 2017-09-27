Взрывы боеприпасов на складе под Винницей не повлияли на работу магистральных энергосетей – "Укрэнерго"

Взрывы боеприпасов на складе в Калиновке (Винницкая обл.) не повлияли на работу магистральных энергосетей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по коммуникациям и международному сотрудничеству НЭК "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян.

"У нас все нормально, объекты "Укрэнерго" находятся на достаточном удалении", - сказал он.

При этом М.Бно-Айриян добавил, что некоторые проблемы возникли у "Винницаоблэнерго".

Как сообщалось, 26 сентября около 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки. Осуществлено оповещение жителей Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка). Осуществляется эвакуация населения.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов Минобороны возле Калиновки в Винницкой области всего привлечен 691 человек и 149 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 195 человек личного состава и 49 единиц техники.

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