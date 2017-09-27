Количество сменивших маршрут из-за взрывов на складах боеприпасов пасспоездов достигло 47

Чрезвычайная ситуация с боеприпасами на военных складах возле станции Калиновка в Винницкой области привела к изменению маршрута уже 47 пассажирских поездов, тогда как ночью в среду сообщалось о 14 таких поездах.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", время задержки этих поездов в пути составит до более пяти часов, а отдельных поездов - до восьми часов.

Железнодорожный перегон Сосенка - Калиновка остается полностью закрытым для движения поездов в связи с мерами безопасности. Персонал шести станций и одного разъезда эвакуирован. Подготовлено для работы с сотрудниками ГСЧС три пожарных поезда.

На текущий момент по измененному маршруту курсируют поезда: № 120 Львов - Кривой Рог, № 42 Трускавец - Днепр, №24 Одесса - Москва, №48 Кишинев - Москва, №84 Одесса - Ковель, №144 Ивано-Франковск-Киев, №358 Рахов - Киев, №106 Одесса - Киев, №82 Ужгород - Киев, №50 Трускавец - Киев, №118 Черновцы - Киев, №770 Каменец-Подольский-Киев, №146 Измаил - Киев, №130 Ужгород - Киев, №70 Львов - Мариуполь, № 105 Киев - Одесса, №81 Киев – Ужгород.

Также среди таковых поезда: №139 Киев - Каменец-Подольский, №109 Херсон - Львов, №41Днепр - Трускавец, №771 Киев - Хмельницкий, №83 Ковель - Одесса, №341 Москва – Кишинев, №119 Запорожье - Львов, №93 Минск - Одесса, №49 Киев - Трускавец, №117 Киев - Черновцы, №143 Киев - Ворохта, №764 Одесса - Киев, №342 Кишинев - Москва, №74 Львов - Москва, № 772 Хмельницкий - Киев, №120 Львов - Кривой Рог, №716 Перемышль - Киев, №42 Трускавец - Днепр, №110 Львов - Херсон, №715 Киев - Перемышль, №73 Москва - Львов, №111 Харьков - Львов, №69 Мариуполь - Львов, №357 Киев - Рахов, №145 Киев - Измаил, №769 / 767 Киев - Каменец - Подольский, № 47 Москва - Кишинев, №65 Москва - Кишинев, №23 Москва - Одесса и № 763 Киев – Одесса.

"Укрзализныця" уточняет, что эвакуированы работники станций: Сосенка, Варшица, Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская, а также персонал разъезда Сальницкий.

"ПАО "Укрзализныця" просит пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и внимательно слушать объявления на станциях, уточнять информацию на вокзалах по времени отправления и прибытия поездов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 26 сентября около 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки. Осуществлено оповещение жителей Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка). Осуществляется эвакуация населения.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечен 691 человек и 149 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 195 человек личного состава и 49 единиц техники, сообщала пресс-служба ГСЧС Украины.

Кроме того, отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение с.Дорожное, с.Медведка, с.Лавровка.

Воздушное пространство в радиусе 50 км от места происшествия полностью закрыто.