Пожар в Калиновке не повлиял на транзит газа – Минэнергоугля

Пожар на арсенале и детонация боеприпасов в Калиновке не повлияли на газоснабжение Винницы и транзит газа, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский.

"Калиновка: остановлена работа трех газораспределительных станций. На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду утром.

Как сообщалось, отключено газоснабжение с.Дорожное, с.Медведка, с.Лавровка Калиновского района.