Украина получила $1,32 млрд от размещения еврооблигаций

Средства от размещения суверенных еврооблигаций на $3 млрд со сроком обращения до 2032 года, в сумме $1,32 млрд, во вторник зачислены на счет Государственного казначейства Украины, сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

По данным ведомства, одновременно завершена сделка по выкупу еврооблигаций со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. на общую сумму $1,68 млрд.

"Указанная транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет при погашении госдолга в 2019-2020 годах. Поступления от нового выпуска, зачисленные на счет Госказначейства, будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета", - указано в сообщении.

Как сообщалось, Украина 18 сентября закрыла книгу заявок инвесторов на покупку 15-летних еврооблигаций на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд – для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019-м и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.