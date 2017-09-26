"ДТЭК Нефтегаз" планирует бурить 3-4 новые скважины в год

"ДТЭК Нефтегаз" в ближайший перспективе планирует ежегодно вводить в эксплуатацию на своих объектах 3-4 новые скважин путем работы 2-3 буровых станков, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по разведке и перспективному развитию "ДТЭК Нефтегаз" Иван Гафич.

"В среднем у нас будут бурить 2-3 буровых станка. Это 3-4 скважины в год, которые будут вводиться в эксплуатацию", - сказал он.

По его словам, вслед за тендером на бурение четырех скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении, победителем которого стало ПО "Белоруснефть" и в котором приняло участие 14 компаний, планируется провести другие тендеры на бурение.

"Это первый тендер, по которому должно быть пробурено четыре скважины, за ним будут другие тендеры. Они построены таким образом, чтобы в каждом тендере был пул скважин для работы бурового станка не менее 2-3 лет. Это тот принцип и условие, на которые в Украину приходят иностранные буровые компании", - сказал И.Гафич.

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Он уточнил, что помимо четырех эксплуатационных скважин на Семиренковском месторождении также планируется пробурить еще две поисковые скважины глубиной 7 тыс. метров.

"По их результатам будет составлена новая программа бурения на новые глубокие горизонты. У нас есть и другие объекты, там также проводим тендеры и со следующего года начнется бурение еще минимум четырех скважин", - отметил он.

По его словам, компания ожидает от каждой новой скважины до 50-100 млн куб. м газа в год. "Это очень дорогие проекты. У нас созданы геологические модели этих месторождений, есть прогнозы добычи, оценки потенциала пласта согласно дебитам новых скважин. Они составляют сотни тысяч кубических метров в сутки. В среднем наша скважина, если будет построена качественно и если геологи правильно ее заложили и идет правильное и в необходимом месте раскрытие пласта, в первый год эксплуатации может давать от 50 до 100 млн куб. м в год", - сказал И.Гафич.

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" 25 сентября начало бурение скважины №25 Семиренковского газоконденсатного месторождения глубиной 5714 м. Буровые работы предоставляет ПО "Белоруснефть", которое победило в тендере на бурение четырех скважин на этом месторождении.

"ДТЭК Нефтегаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят ЧАО "Нафтогазвыдобування" и ООО "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

Объем добычи природного газа по итогам 2016 года составил 1,6 млрд куб. м, газового конденсата – 56,1 тыс. тонн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.