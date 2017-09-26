"Укрспирт" договорился об экспорте водки в Германию

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" договорился с компанией Maxifood о поставке водки собственной торговой марки в Германию.

Согласно пресс-релизу ГП во вторник, речь идет об экспорте водки ТМ "Старожитня", которая производится на Луцком заводе госпредприятия "Укрспирт".

Отмечается, что сейчас к отправке уже готовится первая партия.

Планируется, что в скором времени начнутся переговоры о поставке продукции в Италию и Францию.

Чистая прибыль "Укрспирта" за 2016 год составила 97,1 млн грн против чистого убытка в 84 млн грн за 2015 год.

Объемы произведенной продукции в 2016 году на предприятиях "Укрспирта" увеличились на 2% - до 1,822 млрд грн по сравнению с предыдущим годом. Доля этилового спирта в общем объеме производства составляет 93,5%.

"Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия, которое разработало законопроект о приватизации госкомпании.

Общая производственная мощность ГП "Укрспирт" - более 30 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Компания Maxifood является оптовым и специализированным поставщиком итальянских и международных продуктов питания. В ассортименте компании макаронные изделия, спиртные напитки, оливковое масло, кофе и консервированные продукты.